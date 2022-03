PNRR, Brunetta a Bruxelles: stiamo rispettando tutti gli impegni

(Teleborsa) - "Il governo italiano sta rispettando glii 'target e milestone' del Pnrr, tutto il contratto con l'Europa, perchè di unNon chiediamo rinvii e abbiamo l'orgoglio di stare lavorando bene". Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione,, incontrando i giornalisti questa mattina a Bruxelles dopo i suoi colloqui di ieri e oggi con i commissari europei responsabili per il Bilancio,e con il vicepresidente esecutivo della CommissioneBrunetta ha anche riferito che il governo presenterà il suo Documento di economia e finanza (DEF) di quest'anno "in anticipo rispetto ai tempi tradizionali, come segno di impegno e consapevolezza dellaeconomica "complicata" creata dalla guerra russa in Ucraina, in particolare con la crisi dell'energia, e le aspettative sull'inflazione e sulla crescita. "Vogliamo - ha detto - che il governo italiano sia un elemento di forza dentro la costruzione europea" e dentro l'attuazione del"Poi le tematiche del gas, dell'energia, della sicurezza le tratteremo insieme a tutti gli altri partner europei a maggio", al Consiglio europeo straordinario che sarà convocato a questo fine."Quello che vogliamo - ha sottolineato Brunetta - è che leper paese che la Commissione emetterà in primavera vedanoLe Raccomandazioni per paese sono pubblicate dalla Commissione ogni anno nel quadro del "semestre europeo" di coordinamento e sorveglianza delle politiche di bilancio nazionali."In passato - ha ricordato il ministro - le Raccomandazioni per paese" rivolte all'Italia "erano sempre le solite: 'siete in in ritardo, non avente ancora fatto, non avete speso i fondi europei. Ecco, pensiamo che questa volta le Raccomandazioni per paese saranno diverse, perchè figlie di un impegno diverso, e di uno straordinario PNRR che ci vede come il paese beneficiario più importante". "Abbiamo anche quest'orgoglio e quest'obbligo: di essere stati destinatari della più grande quantità di risorse, e quindi - ha evidenziato Brunetta - abbiamo