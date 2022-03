Datrix, crescita a doppia cifra dei ricavi nel 2021

Datrix

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato i dati preliminari consolidati al 31 dicembre 2021 che evidenziano il continuo incremento dei(+28%), guidato dalla crescita organica per 2,2 milioni (+24%) - grazie all’acquisizione di nuovi clienti e alla crescita di quelli attualmente in portafoglio - e dal contributo dell’acquisizione di Adapex per 0,3 milioni di Euro 360 clienti serviti nell’esercizio, di cui il 34% esteri, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente.sono attesi a 13,3 milioni (+48%), "incremento guidato dalla crescita organica per 2,2 milioni di Euro (+24%), e dal contributo dell’acquisizione di Adapex per 2,1 milioni di Euro".Laconsolidata attesa si attesta a +10,5 milioni di Euro (indebitamento netto per 0,2 milioni di Euro nel 2020), per effetto dei capitali raccolti nell’ambito dell’operazione di IPO completata nel mese di dicembre 2021.Convocato per il 29 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.