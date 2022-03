Expert.ai, Spaggiari: nel 2022 raccogliamo i frutti dei grandi investimenti fatti

Expert.ai

(Teleborsa) - " Il 2021 per noi è stato un anno interessante, perché è stato: abbiamo fattocon denaro raccolto nel 2020, sia sul fronte tecnico (la parte R&D) che sul Sales & Marketing,, dove abbiamo raddoppiato più o meno la forza delle vendite". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine dell' Investor Conference "Mid & Small in London 2022" , organizzata da Virgilio IR e. "Abbiamo assunto quasi 100 persone lo scorso anno per rafforzare il team, sia nell'ottica di mettere in piedi una piattaforma per un approccio ibrido che nessuno ha veramente - estremamente innovativo - sia per mettere le basi per la crescita del mercato degli Stati Uniti, che è quello sicuramente più interessante", ha aggiunto il manager della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio."Neglici sono delle opportunità straordinarie legate allache ci sono da quelle parti, in parte anche misconosciute ma che in realtà fanno alcuni miliardi di ricavi, quindi una grande propensione all'innovazione - ha spiegato Spaggiari - C'è da tener conto però che il mercato dell'intelligenza artificiale, nonostante se ne parli tanto, è ancora assolutamente agli inizi anche come comprensione, quindi. Le opportunità potenzialmente per i prossimi anni ci sono però tutte".Con riguardo ai settori maggiormente presidiati, il numero uno di Expert.ai ha affermato: "Noi ci stiamo orientando su settori quali, che sono stati i primi a essere ricettivi su questo tipo di applicazioni, perché sono mondi in grande trasformazione e sono stati forzati a guardare pesantemente all'innovazione anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Però stanno venendo avanti anche gli altri mondi man mano, a partire finalmente anche della. In particolare, in Italia ci sarà l'opportunità dell'innovazione data dal: finalmente denari per fare veri investimenti. Inoltre, è interessante anche il settore manifatturiero.Spaggiari vede il 2022 come un anno di raccolta per la società: "che abbiamo fatto negli ultimi 18 mesi, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista Sales & Marketing, perché il mercato matura sempre di più e partendo da quest'anno pensiamo di aver messo delle ottime basi ".