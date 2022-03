Popolare Sondrio, CdA ricandida presidente Venosta

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il CdA diha presentato la lista di cinque nomi per l'assemblea del prossimo 30 aprile, che ha all'ordine del giorno la nomina di cinque consiglieri che vedono scadere il loro mandato sui 15 totali, per il prossimo triennio.Tra i candidati del CdA uscente viene. Ci sono due nuovi ingressi, Anna Doro e Nicola Cordone, entrambi indipendenti che "potranno assicurare profonde competenze e conoscenze in ambiti di estrema attualità quali la governance aziendale e la conoscenza delle tecnologie nell'evoluzione dei settori bancario e dei pagamenti", spiega la banca in una nota.Gli altri attuali consiglieri, ricandidati nella lista, sono Federico Falck e Serenella Rossi.