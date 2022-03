Ucraina, parte la missione umanitaria della Fondazione Bellisario

(Teleborsa) - Partirà oggi alla volta dilacon il sostegno dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights guidata in Italia da Stefano Lucchini."L’Italia sta facendo tanto e bene – dichiara– per i profughi arrivati qui ma noi abbiamo deciso di raccogliere anche l’appello delle tante donne tornate in Ucraina che ci chiedevano un sostegno immediato e concreto. In una settimana siamo riuscite nel miracolo di riempire un intero tir con omogeneizzati, latte in polvere, pastina, vestiti, pannolini, giocattoli e medicinali per i bambini. Una vera e propria gara di solidarietà che ha visto protagoniste le associate della Fondazione Marisa Bellisario di tutta Italia e il prezioso contributo dell’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, Colors for Peace, Croce Verde di Lucca, Sicily by car, Auser di Lucca e VitaUkr con Let's do it Ukraine/Italy. Partirò io stessa per consegnare al sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi il risultato della nostra raccolta, confidando che dia un piccolo sollievo a una popolazione stremata. Donne e bambini sono le prime e più fragili vittime della guerra e non potevamo restare a guardarli soffrire la fame e il freddo".