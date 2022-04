MF Banking Awards 2022, Unicredit si aggiudica quattro premi

(Teleborsa) - UniCredit si aggiudica quattro premi ai MF Banking Awards 2022, l'annuale appuntamento organizzato da Milano Finanza per premiare le societa` leader del settore finanziario in Italia. I riconoscimenti, del gruppo Class Editori, sono stati, assegnati nel corso della cerimonia di premiazione, organizzata giovedi` 31 marzo.Sonodurante gli MF Innovazione Award, attribuiti da MF-Milano Finanza in collaborazione con Accenture:La Banca ha conseguito, inoltre, ilSi tratta di un percorso formativo, promosso dalla Banking Academy di ESG Italy UniCredit in collaborazione con Politecnico di Milano (Tiresia/MIP), AICCON, Fondazione Italiana Accenture, e TechSoup, nato per sostenere e valorizzare tutti i soggetti che operano nel Terzo Settore. Il Progetto ha facilitato la crescita delle competenze manageriali, sociali e digitali di coloro che si occupano di temi sociali sul territorio e nelle comunita` che lo abitano, focalizzando l'attenzione sugli attori del Terzo Settore che ricopre un ruolo da protagonista nella crescita del Paese. L'iniziativa, che ha coinvolto 1500 persone, ha previsto: 7 Talk Nazionali, 14 Seminari Territoriali, una library di contenuti on demand ed ha formato170 Social Change Manager, la nuova figura professionale lanciata dal progetto e le cui competenze sono certificate dal MIP (Graduate School of Business del Politecnico di Milano).UniCredit ha ottenuto il miglior rating tra le banche italiane di Standard Ethics, agenzia specializzata nei rating ESG, basati sui principi di sostenibilita` promossi da Onu, Ocse e Unione Europea. Per UniCredit la sostenibilita` e` parte del proprio DNA perche´ la banca ha uno scopo sociale ben definito, quello di sostenere e rafforzare gli individui, le imprese e le comunita`, aiutando quindi le persone a vivere la vita che vogliono vivere. Il nostro obiettivo e` di accompagnare i clienti nei processi di cambiamento sociale e verso la transizione verde, grazie a una strategia di sostenibilita` a lungo termine, per fornire alle comunita`, come recita il nostro purpose, le leve per il progresso. Per questo UniCredit continuera` a intraprendere azioni concrete per integrare ulteriormente i fattori ESG nelle principali attivita` della banca. E` la prima banca italiana ad aver un Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability (CGN&S) a supporto del Consiglio di Amministrazione, che svolge anche funzioni di supervisione delle tematiche di sostenibilita` nell'ambito della nostra organizzazione.Credit Express Dynamic Instant Lending, e` una nuova soluzione di prestito istantaneo digitale E2E, destinato ai non clienti, che prevede la valutazione e l'erogazione immediata attraverso soluzioni di Open Banking. Il sottoscrittore del prestito puo` scegliere come autenticarsi: SPID e` una delle soluzioni proposte. I dati necessari alla valutazione del merito creditizio vengono raccolti attraverso soluzioni di open banking e il riscontro al cliente e` in tempo reale con contestuale, in caso di valutazione positiva, trasferimento di denaro istantaneo.Steppy e` il servizio di Gestione Patrimoniale realizzato in esclusiva da Moneyfarm e con l'advisory di BlackRock, in esclusiva per i clienti buddybank. Il prodotto e` stato sviluppato in ottica Open Banking,adattoachinone`espertodifinanzaechevuoleunsupportoperipropriinvestimenti. Il prodotto e` stato creato appositamente per i clienti buddybank (eta` media 30 anni), con un importo minimo di investimento ridotto (2.500 euro), con la possibilita` di attivare un piano di accumulo e con commissioni vantaggiose. I portafogli tra cui scegliere sono 5 e tutte le linee proposte da Moneyfarm sono ottimizzate in ottica ESG grazie all'advisory di BlackRock.