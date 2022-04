The Italian Sea Group è Buy per MidCap che indica TP di 11,5 euro

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, la società che produce e vende yacht extra lusso ed ha fatto dello stile italiano e dell'eleganza una caratteristica inscindibile del marchio, che si rivolge ad una clientela selezionata. Il Broker, esprimendo un giudizioed indicando un, che esprime unrispetto ai 5,9 euro della quotazione attuale.L'analista Filippo Migliorisi spiega che la raccomandazione tiene conto del posizionamento del Gruppo e della, soprattutto dopo, ma anche dell'elevato(WACC al 10,7%) e della, che la società ha per ora quantificato in 6 milioni di euro.La valutazione di TISG incorpora le prospettive di crescita degli individui ad alto reddito e. Si stima che ldi euro nel 2026, con un corrispondente, quasi raddoppiando rispetto al 2020.Nel frattempo, il titoloregistra in Borsa un incremento dello 0,26% in Borsa a 5,79 euro. Allo stato attuale lo scenario di breve rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,833 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,713. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,953.