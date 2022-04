Atlantia chiude a +2,45% su possibile offerta Florentino Perez

Atlantia

Siemens

(Teleborsa) -per, dopo l'uscita delle indiscrezioni che vorrebberoper la holding quotata su Euronext Milan e focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità. Il titolo ha chiuso in rialzo del 2,45% a quota 18,995 euro per azione, dopo aver toccato un massimo di 20,2 euro poco dopo le 17. Fino a quel momento la seduta era stata abbastanza depressa, con un minimo a 17,755 euro per azione poco dopo le 16. Ilodierno è stato di 117.384.771,345 euro, con 9.772e 6.180.606 azioni passate di mano. Atlantia ha chiuso la giornata come miglior titolo del FTSE MIB.Mentre Perez cercherebbe diper trovare un accordo per Atlantia, potrebbe anche prendere in considerazione, hanno riferito le fonti sentite da Bloomberg, secondo le quali la holding ha anche attiratoin infrastrutture e private equity. Alcuni di questi soggetti sarebbero desiderosi di collaborare con i Benetton, mentre Perez potrebbe anche provare a coinvolgerli come partner, viene sottolineato.Quello di Florentino Perez non è un nome nuovo per la famiglia di Treviso. Il presidente del Real Madrid è già legato ai Benetton attraverso la, operatore autostradale spagnolo. Inoltre, un anno fa si era fatto avanti per acquisire la partecipazione di Atlantia in, anche se poi l'operazione non era andata in porto. Proprio gli sviluppi di quella vicenda hanno reso Atlantia appetibile.Il trasferimento di ASPI da parte di Atlantia, in un'operazione del valore di oltre 8 miliardi di euro, ha segnato la conclusione del contenzioso con lo Stato e portato nelle casse della holding denaro che può essere usato per. Il primo è arrivato a gennaio 2022 , con, società specializzata nella fornitura di servizi per la mobilità sostenibile ceduta dal colosso tedesco