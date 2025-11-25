Analisi Tecnica: EUR/GBP del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
La giornata del 24 novembre chiude piatta per il cross Euro contro la valuta britannica, che riporta un +0,03%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,881. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,878. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,8769.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)