Banco dell'energia: obiettivo 2 milioni di euro per contrastare povertà energetica

(Teleborsa) - Due milioni di euro entro il 2024. Questo l'obiettivo di, la onlus nata con la volontà di sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica e sociale con un. Un piano di sviluppo importante di cui si è parlato oggi a Roma, dove si è riunito ilper fare il punto su quanto è stato fatto da dicembre – quando Banco dell'energia ha assunto una prospettiva nazionale – a oggi, ma soprattutto per presentare ill'obiettivo del nuovo programma di raccolta fondi –spiega Banco dell'energia in una nota – è di. Nel triennio a venire, secondo il piano di Banco dell'energia, si arriverà ad attivaresu tutto il territorio nazionale grazie al supporto di enti o aziende che affiancheranno e sosterranno i progetti del Banco dell'energia.Durante la plenaria hanno ufficialmente firmato il Manifesto contro la povertà energeticaIl quadro drammatico per quanto riguarda la povertà energetica è conseguenza anche di una ancor più grave instabilità geopolitica. Secondo una, inoltre, il costante aumento del prezzo dell'energia porterebbe ad unarrivando al 13,34% nel primo trimestre 2022, il più alto valore mai riscontrato da quando è cominciata la misurazione della povertà energetica. Da una recenterisulta, inoltre, che solo 1 italiano su 4 sa cosa sia la povertà energetica, ma una volta spiegato il concetto il 53% di questi pensa che il problema sia prioritario e che l'Italia ne sia interessata in maniera importante.Numeri preoccupanti per i quali Banco dell'energia ha già all'attivo molti progetti, mentre altri sono in partenza e sono statipresentati proprio oggi. È il caso dell'iniziativain collaborazione con, promossa a sostegno delle famiglie in situazione di disagio a causa della povertà energetica che vivono nel quartiere Torpignattara, attraverso un contributo economico che andrà a coprire le spese di un anno di utenze per nucleo familiare, insieme a corsi di educazione al risparmio energetico. L'iniziativa prevede inoltre di donare, a ciascun nucleo familiare, un kit di lampadine a marchio Philips di Signify per agire direttamente sui consumi, riducendoli, e, contestualmente, educare al risparmio energetico grazie al passaggio al LED."Mai come in questo momento storico – ha dichiarato l'c'è bisogno di dare un segnale concreto per combattere il fenomeno della povertà energetica. È necessario aiutare le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare le bollette di luce e gas a causa dell'aumento dei prezzi per la complessa situazione congiunturale. Per questo abbiamo aderito al progetto 'Energia in periferia' che ci fa molto piacere parta proprio dalle periferie di Roma, città a cui Acea è particolarmente legata. Mi auguro che quest'iniziativa possa diventare un esempio virtuoso ed essere replicata in altre realtà italiane".E ancora, la"La povertà energetica è un fenomeno che colpisce maggiormente coloro che vivono nel Sud del Paese – dichiara–. Per questo motivo con la nostra adesione al Manifesto Insieme per contrastare la povertà energetica abbiamo voluto dedicare un progetto specifico alla Regione Calabria. Il nostro contributo alle famiglie e ai soggetti vulnerabili – continua Monti – si sostanzierà attraverso un sostegno economico per il pagamento delle bollette e un vero e proprio affiancamento dei TED Tutor per l'Energia Domestica per favorire una maggiore consapevolezza sui consumi energetici di queste famiglie"."L'obiettivo che ci siamo posti come Banco dell'energia è ambizioso ma raggiungibile – ha detto–. Soprattutto se, come sta succedendo, molti enti e società importanti decidono di fare sistema ed entrare a far parte del Banco. Ci stiamo consolidando in fretta e ciò è testimonianza del fatto che abbiamo intercettato un bisogno che esisteva da tempo ma che era latente. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per contribuire a ridurre la povertà energetica"."Per il particolare legame che mantengono da sempre con i territori nei quali operano – ha spiegato– le utilities sono impegnate da tempo nel contrasto alla povertà energetica. Il Banco dell'energia rappresenta un ulteriore, importante tassello di questo percorso, e testimonia l'importanza di fare rete per mettere in campo azioni di sistema. Tutte le realtà coinvolte in questo progetto, infatti, hanno i medesimi obiettivi: venire incontro alle necessità delle famiglie più in difficoltà, facilitandone l'accesso all'energia"."Ringrazio Banco dell'Energia Onlus, che con la sua iniziativa contribuisce ad affrontare con serietà e concretezza un tema che tocca la quotidianità delle famiglie – ha spiegato la–. La povertà energetica nel contesto del cambiamento climatico in atto è tra le questioni che oggi più chiedono capacità di visione e programmazione. I divari e le diseguaglianze colpiscono le situazioni di maggiore fragilità e, soprattutto per l'infanzia l'adolescenza, sempre più le condizioni di povertà energetica sono causa di povertà educativa e di esclusione sociale. La sfida energetica è una grande sfida di pari opportunità per realizzare un cambio di sistema sostenibile e inclusivo, che ci faccia crescere tutte e tutti. Come abbiamo evidenziato nell'ultima Commissione sullo status delle donne, da poco conclusasi alle Nazioni Unite e dedicata al climate change, le donne hanno un ruolo decisivo come agenti di cambiamento e di leva di sviluppo nei processi di transizione ecologica. Sono tutti temi sui quali il governo è prioritariamente impegnato e che richiedono, come dimostra il lavoro che Banco dell'Energia sta portando avanti, il contributo fattivo di tutti gli attori in campo".A2A, Acea, Acquedotto Pugliese, Adiconsum, Adoc – Associazione Difesa Orientamento Consumatori, Aisfor, Banco Alimentare, Banco dell'energia, Comunità Valdostana delle Acque, Croce Rossa Italiana, Edison, Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, Federconsumatori, Fondazione Fiera Milano, Fondazione Francesca Rava, Fratello Sole, Hera, Ircaf - Istituto Ricerche Consumo Ambiente e Formazione, Iren, Lega Consumatori, Legambiente, Leroy Merlin, Metropolitana Milanese, Next Energy Foundation, Oipe Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, (Ri)Generiamo, RSE – Ricerca Sistema Energetico, Sant'Egidio, Signify, Terna, Utilitalia, Utilitatis, WIT.