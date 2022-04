Borse asiatiche negative

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Si muovono in rosso le principali borse asiatiche, compresa, sulla scia della chiusura negativa di Wall Street, la vigilia. Gli investitori continuano a monitorare le dichiarazioni dei funzionari della Fed e attendono la pubblicazione (prevista per oggi) del verbale della riunione di marzo della. I tassi dei Treasuries USA decennali volano al nuovo record dal maggio del 2019, scontando i timori su una banca centrale americana più hawkish alimentati ieri dall'avvertimento lanciato dalla governatrice della FedL'indice giapponeseaccusa un ribasso dell'1,50%; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,41%.In discesa(-1,37%); sulla stessa linea, negativo(-0,84%).Variazioni negative per(-0,97%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,55%.Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,23%, mentre il rendimento deltratta 2,8%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 50,2 punti)00:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥).