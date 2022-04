DEWA raccoglie 6,1 miliardi di dollari in maxi IPO a Dubai

(Teleborsa) - La Dubai Electricity and Water Authority (), fornitore esclusivo di elettricità e acqua potabile a Dubai, hanella sua offerta pubblica iniziale (IPO) sul Dubai Financial Market (DFM). Il prezzo finale di offerta è stato fissato a 2,48 AED, ovvero il limite superiore della fascia di prezzo precedentemente comunicata . Sono state offerte un totale di 9 miliardi di azioni ordinarie, che rappresentano il 18% del capitale, rispetto a una previsione iniziale di quotare solo il 6,5% della società. La raccolta ha visto la partecipazione di cornerstone investor per circa 13,8 miliardi di AED (circa 3,8 miliardi di dollari). Dopo il completamento dell'IPO, ??ildel capitale azionario di DEWA."Siamo lieti di aver visto una domanda incredibilmente forte da parte di investitori locali e internazionali - ha commentato il CEO Saeed Mohammed Al Tayer - e siamo molto orgogliosi che questa diventerà la. Questo livello di interesse non è solo indicativo dello status di DEWA come fornitore di servizi pubblici di livello mondiale, ma sottolinea anche l'attrattiva di Dubai come mercato dei capitali globale".DEWA dovrebbe iniziare a negoziare sul Dubai Financial Market il, con il simbolo "DEWA" e ISIN "AED001801011". Al momento della quotazione, la società avrà unadi mercato di 124 miliardi di AED (circa 33,8 miliardi di dollari), il che renderà DEWA la più grande società del DFM per capitalizzazione di mercato.Si tratta dell'IPO più grande in Europa, Medio Oriente o Africa da quando il gigante petrolifero sauditaha raccolto quasi 30 miliardi di dollari alla fine del 2019. Quella di DEWA è anche la più grande IPO del 2022 a livello globale dopo la quotazione disulla borsa coreana a gennaio (raccolta da 10,8 miliardi di dollari).