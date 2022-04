REVO, Antonia Boccadoro nominata presidente

REVO

(Teleborsa) - Dopo le dimissioni di Claudio Costamagna (candidato alla presidenza di Generali nella lista di Francesco Gaetano Caltagirone), il CdA diha, già presidente della controllata Elba Assicurazioni. Si è quindi avverata la reintegrazione a 5 componenti dell'organo collegiale della società.Inoltre, il consiglio di amministrazione - preso atto del capitale sociale rappresentato nell'assemblea ordinaria fissata per oggi in unica convocazione - ha deliberato di, fissandola in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2022 alle ore 09:00.