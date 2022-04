TIM, FiberCop al vaglio della Commissione Ue

(Teleborsa) -invia alla Commissione europea il progetto di coinvestimento disulle reti ad altissima capacità,. "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha formulato le proprie valutazioni conclusive sulla proposta di Impegni notificata dall'operatore TIM ai sensi degli articoli 76 e 79 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche relativamente al coinvestimento per la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità, ad esito della consultazione pubblica con i soggetti interessati sulla proposta di trattamento regolamentare delle reti oggetto di coinvestimento ed ha contestualmente avviato il processo di notifica dello schema di provvedimento contenente le valutazioni predette alla Commissione europea per il parere di competenza, necessario ai fini dell'adozione del provvedimento finale", spiega Agcom in una nota. Il provvedimento è stato adottato dal consiglio dell'Agcom a maggioranza, con voto contrario della commissariaLa fattispecie esaminata costituisce la prima applicazione indell'istituto del coinvestimento così come disciplinato dagli articoli 76 e 79 Cece.Esso prevede la realizzazione, entro il 30 aprile 2026, di una nuova retein rete di accesso secondaria "punto-punto" in 2.549 Comuni delle aree grigie e nere individuate danella mappatura 2021 per una copertura target totale di 9,7 milioni di Uit; - la condivisione del rischio a lungo termine attraverso quattro differenti tipologie di accordi strutturali di acquisto (one-way access model) di accessi semi-GPON e collegamenti in fibra Punto-Punto (P2P) in rete secondaria; - la possibilita' di partecipare al co-investimento anche attraverso l'acquisito di una partecipazione nel capitale sociale di FiberCop o di eventuali veicoli locali. In caso di parere positivo della Commissione europea, nell'ambito dell'analisi di mercato avviata con delibera 637/20/CONS, l'Autorità sarà chiamata infine a valutare, ai sensi dell'articolo 68 del Codice europeo, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di"Dopo un lungo e complesso procedimento che ha visto coinvolti, attraverso due distinte consultazioni pubbliche, tutti gli operatori del settore, l'Autorità ha esercitato il suo potere-dovere di pronunciarsi sull'offerta di coinvestimento che le è stata sottoposta su iniziativa di Tim". Lo ha dichiarato il presidente dell'Agcomcommentando la decisione assunta dall'Autorità di inviare alla Commissione Ue il progetto di coinvestimento di TIM per FiberCop. "Siamo certi - ha aggiunto - di aver svolto un lavoro approfondito ed accurato, condiviso anche dall'Autorità Antitrust, che sottoponiamo serenamente al. Il mio ringraziamento va al relatore Antonello Giacomelli, al Consiglio e agli Uffici che hanno istruito il complesso provvedimento".