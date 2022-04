"Values' Metrics", Bersani: "Necessario dare riferimenti concreti alle imprese per fare business tutelando il bene comune"

(Teleborsa) - "Oggi parlare di sostenibilità e di tematiche ESG nel mondo è diventato un must, le aziende non possono farne a meno. La sfida è iniziare anche a guardare oltre il modo in cui sostenibilità e ESG sono declinate nel modo di far business. L'obiettivo di questo lavoro che presentiamo oggi è aiutare ad alzare un po' l'asticella dando dei riferimenti a quelle imprese e a quegli imprenditori che oltre a parlare di valore vogliono parlare di valori e oltre a parlare di come fanno bene il loro business vogliono anche ragionare su come possono fare del bene attraverso il loro business. La declinazione che abbiamo dato in questo modello di valutazione delle aziende che incorpora gli spunti che derivano dalle encicliche del Papa, vuole proprio diventare un supporto per andare oltre e per dare una nuova chiave di lettura". È quanto ha affermatointervistato a margine dell'Al centro dell'evento la presentazione delbasato su nuovi strumenti di valutazione, misurazione e validazione della sostenibilità delle imprese, utili a orientare gli investimenti e gli investitori, fornendo loro un supporto di metodo più efficace e concreto."Ci sono tematiche che riguardano la governance e gli impatti sociali che sono particolarmente forti e distintive rispetto a quello che tipicamente una good governance o una valutazione di impatto sociale comporta. L'uso delle risorse finanziarie, gli aspetti che riguardano i patti tra soci, le modalità con cui si coinvolgono le parti terze nell'indirizzo strategico de business considerando gli impatti attesi come elemento di gestione e quindi obiettivo da raggiungere. È un modo molto avanzato, in termini laici, di guardare all'organizzare e ai risultati attesi".