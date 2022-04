Gruppo FS e intermodalità, inaugurato a Milano Centrale primo Parkin' Station

(Teleborsa) - Presentato a Milano il, un'area di sosta e di interscambio modale, capace di ospitare fino a 425 auto, realizzato da Grandi Stazioni Rail, società del Gruppo FS Italiane, e co-finanziata dal MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), con un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro.Alla presentazione sono intervenuti, Presidente della Regione Lombardia,, Sindaco di Milano e, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana.Il Parkin' Station costituisce una nuova infrastruttura che, dopo, sarà inaugurata anche nelle stazioni ferroviarie di. Si tratta di elementi di un piano strategico che trasforma le stazioni lungo la principale direttrice ferroviaria nazionale in hub intermodali di un sistema di MaaS (Mobility as a Service), con spazi per la sosta di auto e servizi per lo scambio di mezzi di trasporto green come treni, mezzi di mobilità dolce, trasporto pubblico locale collettivo. Nasce così unin cui le stazioni assumono un ruolo strategico all'interno di un sistema di mobilità integrato e moderno: con meno auto private, più, le stazioni risulteranno al centro di percorsi pedonali continui, raccordate alle reti ciclabili e dotate di parcheggi per bici, attrezzate con punti di ricarica per mezzi elettrici, con spazi dedicati alla presa/rilascio di mezzi in sharing.A Milano, entro il primo semestre del 2022, è prevista anche la realizzazione di un collegamento pedonale tra il "CM7" e la Stazione di Milano Centrale in corrispondenza della banchina ferroviaria a servizio dei binari 11 e 12.- Nell'ottica di riqualificazione del patrimonio immobiliare non più funzionale alle attività ferroviarie, l'ex magazzino CM7, un grande volume da tempo inutilizzato, è stato trasformato nell'area del Parkin' Station, destinata a centro di servizi di mobilità condivisa per gli utenti della stazione e a servizio della città di Milano Centrale. Nel 1931, anno di inaugurazione della stazione, questo spazio era destinato alla movimentazione di vagoni merci. L'intera area è passata tristemente alla storia per essere stata luogo di raccolta di migliaia di ebrei che tra il 1943 ed il 1945 furono deportati verso i campi di concentramento, stipati su convogli in partenza dal “binario 21”. Una parte è stata già da tempo trasformata in un luogo della memoria, con la realizzazione del limitrofo museo della Shoah, inaugurato nel 2013.L'intervento di realizzazione dell'hub intermodale Parkin' Station ha voluto far intravedere l'originaria funzione di quegli spazi conservando, come elemento di archeologia industriale, il carro ponte trasbordatore che veniva utilizzato per la movimentazione orizzontale e verticale delle motrici dei treni merci.- Il Parkin' Station concorrerà a promuovere e migliorare le funzioni di hub multimodale che la stazione di Milano Centrale sta già assolvendo. Infatti il centro di servizi multimodale, che si sviluppa su un'area di 24 mila metri quadri, potrà ospitare fino 425 autoveicoli, di cui 10 riservati alle persone a ridotta mobilità e 6 dedicati ai posti “rosa” posizionati in corrispondenza degli ingressi e delle uscite previste in via Ferrante Aporti e via Sammartini. Essenziale è la previsione di aree dedicate ai servizi di mobilità condivisa, quali il car sharing e gli spazi per le compagnie di rent a car, a complemento delle altre forme differenziate di servizi collegate alla sosta sulla base di formule di utilizzo orario, giornaliero o mensile, prenotabili in anticipo attraverso la App Parkin' Station.Il servizio di parcheggi alleggerisce la mobilità a ridosso della stazione: già dalla fase iniziale sono operative 9 postazioni di ricarica per 18 auto elettriche, rappresentando di fatto uno dei maggiori poli di ricarica nel centro urbano di Milano. La dotazione si arricchirà in futuro di ulteriori postazioni per arrivare ad almeno 50 auto elettriche. Alcune infrastrutture di ricarica saranno ad uso esclusivo del car sharing operato con auto elettriche nella città di Milano.- Parkin' Station è aperto dalle cinque del mattino all'una di notte, con la possibilità di tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti mensili.Sarà possibile prenotare la sosta attraverso il sito www.parkinstation.it o l'omonima app Parkin' Station, pianificando in anticipo i propri spostamenti. Nell'ottica di una integrazione tra biglietto del treno e servizi, sarà possibile prenotare la sosta anche tramite l'acquisto di biglietti ferroviari.