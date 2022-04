LU-VE, siglato accordo sindacale per acquisizione ACC

LU-VE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha comunicato che in data 5 aprile 2022 è stato siglato tra le parti sociali, di Mel (Belluno), per la quale il gruppo aveva presentato un'offerta vincolante in data 31 gennaio 2022 , ricevendo poi il via libera del MISE in data 11 febbraio L'accordo sindacale eraper il trasferimento del ramo d'azienda. Il piano prevede ladel sito produttivo di Mel (Belluno), che sarà destinato alla produzione di scambiatori di calore - già realizzati da LU-VE Group nella fabbrica di Limana (Belluno), sede della controllata SEST – mediante l'installazione di nuove linee produttive, e sarà trasformato inoltre in un centro logistico integrato.L'previsto è pari a 8,95 milioni di euro, che includono l'acquisto dell'immobile. L'operazione prevededa parte di SEST di 150 lavoratori attualmente in organico in ACC. Per 40 di essi è già avvenuto il distacco da ACC a SEST. Per i rimanenti 110 il piano prevede l'assunzione entro il 1° luglio del 2024, in scaglioni omogenei di 30 lavoratori ogni semestre (ultime 20 assunzioni previste nel primo semestre del 2024)."Siamo molto soddisfatti del raggiungimento di questo accordo - ha commentato il- LU-VE Group si è impegnata in prima linea con le altre parti sociali per garantire allo stabilimento di Mel continuità aziendale sul territorio. Per LU-VE si tratta di unaperché ci permette di arricchire il nostro Gruppo con competenze e personale già altamente specializzato, che potrà continuare a crescere ulteriormente in una realtà in espansione come la nostra".