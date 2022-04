Bonomi, Paese ha bisogno di stagione di grandi riforme

(Teleborsa) -Io la definirei una stagione di riformismo competitivo, cioè quelle riforme che per quaranta-cinquanta anni non sono state fatte in questo Paese perchè ci hanno raccontato che non si potevano fare perchè non c'erano le risorse, oggi le risorse ci sono, le condizioni ci sono e quelle riforme vanno fatte". Lo ha detto il Presidente di Confindustria,nel suo intervento al trentennale dell'Agens.La vera sfida del PNNR è rappresentata dalle riforme che, ma con una riflessione amara: purtroppo questa stagione di riforme e' strettamente legata alla possibilità che avrà questo Governo di operare e, purtroppo, dobbiamo registrare che i partiti hanno gia' iniziato la battaglia delle bandierine e questo va nella direzione contraria al fare riforme".Concludendo, Bonomi, parafrasando un proverbio cinese, ha osservato: "