Rapporto Auditel, Sassoli De Bianchi (UPA): "Grande incertezza ma pubblicità tiene"

(Teleborsa) - "Laci mette di fronte ad una, sia per quello che riguarda l'evoluzione dei mezzi di comunicazione, sia per quello che riguarda gli investimenti pubblicitari". Così il, che sottolinea "sono tempi complessi diin cui, come sappiamo bene, le materie prime e l'energia stanno aumentando esponenzialmente e questo fa sì che le aziende siano molto attente e soprattutto ci dia una visibilità scarsa"."Noi comunque siamoperché le- aggiunge - e perché considerano la pubblicità un punto di forza delle loro stesse imprese. Staremo quindi a vedere cosa succede nei prossimi mesi, ma grazie ad Auditel, oggi riusciamo a misurare in maniera molto precisa gli ascolti televisivi".sugli investimenti pubblicitari - ammette il Presidente dell'UPA - ", perché la visibilità è scarsa. Certamente influirà perché poi i conti alla fine dell'anno devono tornare"."Non penso che le aziende siano così miopi da tagliare gli investimenti pubblicitari in maniera decisa - conclude - ma certamente un'attenzione su tutto il complesso degli investimenti da parte delle aziende ci sarà".