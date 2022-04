Wall Street debole in settimana corta, occhi su Twitter

JP Morgan Chase

Delta

Twitter

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

informatica

Amgen

Merck

Johnson & Johnson

Verizon Communication

Nike

Microsoft

Salesforce

Apple

NetEase

Ross Stores

Amgen

Mondelez International

Nvidia

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

Moderna

(Teleborsa) - Avvio di settimana al ribasso per la borsa di Wall Street che apre un'. Restano le preoccupazioni per lache non sembra trovare vie per il negoziato di pace. A ciò si aggiunge l'attenzione degli investitori pere l'Grande attenzione, questa settimana, ai dati che condizioneranno la politica monetaria di unache si è già mostrata più aggressiva determinata: i prezzi al consumo per marzo (in programma domani) e mercoledì sarà, invece, il turno dell'indice dei prezzi alla produzione.C'è attesa anche per l'inizio della, che vedrà per primediffondere i risultati di bilancio relativi al primo trimestre del 2022.Sul fronte societario, focus sudopo che, diventato maggior azionista esterno, ha deciso di non entrare nel CdA Sulle prime rilevazioni, ilmostra un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.457 punti. Variazioni negative per il(-1,46%); con analoga direzione, in ribasso l'(-0,84%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,78%),(-1,63%) e(-1,41%).Tra i(+1,84%),(+1,76%),(+0,96%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,26%.In apnea, che arretra del 2,24%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.scende dell'1,28%.(+5,40%),(+2,19%),(+1,84%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,91%.Scende, con un ribasso del 3,80%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,5%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 10%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili).