WeRoad accelera espansione internazionale con nuovo CEO e round

(Teleborsa) -, scale-up italiana specializzata in viaggi avventura per il target Millennial, punta a diventare il player di riferimento in Europa e ha annunciato unimportante che prevede, dal prossimo anno, l'ingresso dei nuovi mercati diper poi estendersi a tutto il. L'azienda fondata da Paolo De Nadai, Erika De Santi e Fabio Bin è già presente in Italia (mercato a da cui è partita), Spagna e Regno Unito. Per dare slancio al piano è stato. Si tratta di, 18 anni di esperienza in Booking.com dove nel tempo ha lanciato diverse country da zero fino ad arrivare a ricoprire la carica di Vice President e Managing Director EMEA."L'arrivo di Andrea D'Amico ci servirà per passare ad una crescita ancora più rapida di quella che naturalmente potremmo già fare - ha commentato De Nadai - L'accelerazione sarà supportata da un piano di hiring e investimenti massicci per i quali possiamo già anticipare che stiamoche aprirà la nostra cap table a investor internazionali". A ottobre 2021 la società aveva raccolto 13,5 milioni di euro (equity e debito) per finanziare crescita ed espansione internazionale."Sono orgoglioso di entrare a far parte di WeRoad, una realtà che a partire dall'Italia sta- ha affermato Andrea D'Amico - Sono felice di portare la mia esperienza in un'azienda che ha costruito un modello innovativo di business mettendo assieme tour operating, tecnologia e una forte personalità di brand attorno alla community e all'umano bisogno di socializzare delle persone". WeRoad punta, entro il 2025, ad avere 250.000 partenze, 5.000 coordinatori e 300 milioni di euro di fatturato.