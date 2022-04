Alantra punta sul mercato italiano del Private Debt

Alantra

(Teleborsa) -, società spagnola di investment banking e asset management globale e rivolta al mid market, ha annunciato l'con la nomina di Alberto Pierotti come Managing Director nei fondi di Private Debt e il progetto di ampliare le attività a Milano. Alantra investirà in Italia fornendoda 10 a 30 milioni di euro per sostenere le medie imprese in tutti i settori, compreso l'immobiliare commerciale. Alantra favorirà gli investimenti con una forte politica ESG e caratteristiche sostenibili, spiega una nota."Alantra continua a investire nella sua divisione di Alternative Asset Management attirando professionisti di grande talento come parte del suo obiettivo di sviluppare un'offerta di servizi completa per i suoi clienti, con", ha detto Luis Felipe Castellanos, Managing Partner di Alantra Private Debt. Nel private debt, Alantra gestisce olte 820 milioni di euro di AUM sia con le attività di investimento diretto sia con partecipazioni strategiche.