Powersoft, Alantra abbassa target price: esecuzione resiliente in un mercato più debole

(Teleborsa) - Alantra
ha abbassato a 19 euro
per azione (dai precedenti 21 euro) il target price
su Powersoft
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nei sistemi di amplificazione audio, trattamento del segnale e sistemi di trasduzione per il settore pro-Audio, confermando la raccomandazione
"Buy
" visto l'upside potenziale del 24%.
Gli analisti parlando di risultati semestrali resilienti nonostante la debolezza del mercato Pro-Audio
; la crescita delle vendite è stata sostenuta
dal contributo di K-Array (le vendite a perimetro omogeneo hanno registrato un calo percentuale mid-single digit su base annua). Powersoft ha saputo preservare la propria redditività industriale nonostante gli investimenti in personale chiave e in R&S, mantenendo un solido margine EBITDA rettificato del 27,4%. La generazione di cassa è stata solida (FCF di 8,1 milioni di euro), con un tasso di conversione dell'EBITDA pari al 67%, mantenendo l'indebitamento netto vicino ai 40 milioni di euro nonostante il pagamento di dividendi per 10 milioni di euro.
Durante la conference call, il management ha evidenziato trend per il secondo semestre sostanzialmente in linea con quelli del primo
, in un contesto di prolungata debolezza del mercato. La prevista normalizzazione dell'attività con i due grandi clienti NAM dovrebbe favorire un miglioramento dei trend organici, mentre il Giappone dovrebbe continuare a contribuire positivamente, grazie al lancio di nuovi prodotti. Il Gruppo prevede inoltre di rafforzare ulteriormente l'organico in Cina, consolidando una presenza più locale, così come in altre aree strategiche quali l'India. Infine, l'integrazione in corso con K-Array dovrebbe fungere da ulteriore leva di crescita: le tecnologie Powersoft sono già impiegate nei nuovi prodotti K-Array e la collaborazione in ambito R&S, vendite e distribuzione si sta intensificando, con benefici che dovrebbero diventare più evidenti nel 2027.
Alantra ha recepito la debolezza organica del primo semestre anche nelle previsioni per il secondo, riducendo la stima delle vendite per l'esercizio 2026
a 96 milioni di euro (+1,2% su base annua). Ha inoltre abbassato la stima del margine EBITDA
rettificato per il 2026 dal 27,9% al 26,4%, riflettendo principalmente maggiori investimenti nel personale non inclusi nelle stime precedenti. Ha ridotto le stime di vendita per il biennio 2027-2028 di circa il 6% in media - pur prevedendo ancora una crescita double-digit sostenuta dalla graduale realizzazione delle sinergie con K-Array - e confermato un margine EBITDA rettificato superiore al 28% per l'esercizio 2028. Viene confermata una solida generazione di FCF, con una riduzione del debito complessivo pari a 16 milioni di euro nell'arco del periodo di previsione - al netto di dividendi stimati per 30 milioni di euro - il che implica un dividend yield di circa il 5%.
"Consideriamo il 2026 come un anno di transizione
, in linea con le attese del mercato - si legge nella ricerca - Tuttavia, la tenuta dei margini, la solida generazione di FCF intrinseca al modello di business e la combinazione tra crescita e un interessante dividend yield ci portano a confermare il nostro giudizio positivo sul titolo".(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)