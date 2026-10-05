Kruso Kapital, Dorotheum entra con il 5,13%. Alantra conferma "Buy"

(Teleborsa) - Venerdì scorso Dorotheum Beteiligungs
, società austriaca collegata al gruppo Dorotheum, ha comunicato di aver acquisito una partecipazione del 5,13%
in Kruso Kapital
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Dorotheum opera nei settori delle aste, dell’arte, della gioielleria e del credito su pegno e controlla Affide, il principale operatore italiano nel settore del credito su pegno.Un possibile elemento di interesse industriale
Alantra considera particolarmente rilevante l’ingresso di Dorotheum per la sua natura industriale. Attraverso Affide, il gruppo austriaco controlla infatti il principale operatore italiano del settore, con una quota di mercato di circa il 47%, rispetto al 16% di Kruso Kapital.
Secondo Alantra, l’ingresso nel capitale del principale concorrente industriale di Kruso aggiunge un elemento di possibile interesse sul fronte delle operazioni di aggregazione societaria.
Kruso ha già sviluppato una presenza paneuropea attraverso Italia, Portogallo e Grecia, mentre Dorotheum combina la presenza italiana di Affide con la propria rete di attività nel credito su pegno in Austria.
Un'eventuale combinazione potrebbe creare una piattaforma europea di primo piano nel settore del credito su pegno, con una quota di mercato complessiva di circa il 63% in Italia e una presenza diretta in quattro mercati europei. Secondo Alantra, ciò accelererebbe significativamente la strategia di consolidamento paneuropeo già perseguita da Kruso.Valutazione e raccomandazione
Al di là dell’ipotesi di aggregazione, Alantra ritiene che l’operazione rappresenti un’ulteriore conferma del posizionamento strategico di Kruso e della valutazione del titolo.
Sulla base del prezzo di chiusura di venerdì, secondo le stime del broker il titolo tratta a circa 7,2 volte gli utili attesi per il 2027, contro una media di 14,5 volte per i principali operatori internazionali del credito su pegno.
Alantra evidenzia inoltre la crescita strutturale del portafoglio prestiti e il posizionamento distintivo di Kruso in un mercato fortemente frammentato.
Il broker ritiene quindi che l’ingresso di Dorotheum rafforzi il valore strategico incorporato nel profilo di Kruso Kapital, elemento che a suo giudizio non sarebbe ancora pienamente riflesso nelle quotazioni.
Alantra conferma la raccomandazione Buy e il target price a 0,03 euro per azione.(Foto: Scott Graham su Unsplash)