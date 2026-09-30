Edil San Felice, Alantra lima target price con focus sul recupero dei margini

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a 5,8 euro per azione (dai precedenti 6 euro) il target price su Edil San Felice , operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia quotato sul mercato Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 51%.



Gli analisti parlando di una solida esecuzione commerciale e ottima visibilità sul portafoglio ordini nel primo semestre 2026, con una redditività penalizzata dai maggiori costi degli input. Il Valore della Produzione (VoP) è cresciuto del 12,6% su base annua a 29,3 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini in esecuzione è tornato sopra i 250 milioni di euro grazie alle recenti acquisizioni, confermando la visibilità futura. L'EBITDA è sceso del 16,8% su base annua a 5 milioni di euro (margine del 17,1%), riflettendo principalmente l'aumento dei costi per materie prime (es. bitume), servizi e personale; la posizione finanziaria netta è rimasta sostanzialmente stabile a 6,2 milioni di euro, nonostante il pagamento di dividendi per 1,5 milioni e un assorbimento di capitale circolante netto di circa 3 milioni.



Il management prevede un graduale recupero dei margini nel secondo semestre grazie al miglioramento del mix di progetti, sebbene le pressioni inflattive rimangano una variabile chiave. Alantra alza leggermente le stime di fatturato per il periodo 2026-2028 alla luce della maggiore visibilità, riducendo al contempo la stima dell'EBITDA 2026 a 11,8 milioni di euro (margine del 20,1%) e incorporando prudentemente parte delle pressioni sui costi anche nel 2027. La redditività stimata per il 2028 è sostanzialmente confermata, sostenuta dall'esecuzione del portafoglio ordini, dalla leva operativa e dal nuovo impianto di carpenteria.

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