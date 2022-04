Banco BPM, JPMorgan sopra il 6%. Possibili legami con Credit Agricole

JPMorgan

Banco BPM

Credit Agricole

(Teleborsa) - Dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, risulta che il 4 aprile scorso la banca d'affari statunitenseaveva unanel capitale di. Scendendo in dettaglio, la quota era divisa nel 5,266% di JPMorgan Securities PLC, il 0,591% di JPMorgan Securities LLC e lo 0,615% di JPMorgan SE. A ciò si somma un ulteriore 0,057% rappresentato da "equity swaps" con data di scadenza compresa tra il 12 maggio 2022 e il 3 maggio 2023.Ciò rappresenta unadegli azionisti del 7 aprile . Dalla lettura del libro soci, era emerso che gli azionisti della banca con oltre il 3% del capitale erano: Davide Leone and Partners Investment Company (quale gestore di Davide Leone and Partners Opportunities Master Fund LTD e Davide Leone and Partners A Fund LP) con una quota complessiva del 4,697%, Adar Macro Fund Ltd con il 4,949%, Capital Research and Management Company con il 4,988%.L'8 aprile ha poi comunicato di aver acquisito unain Banco BPM per effetto di acquisti sul mercato e di un'operazione con una primaria banca d'affari internazionale, e quindi la partecipazione di JPMorgan nella banca milanese. Dalle comunicazione della Consob emerge che la partecipazione del gruppo bancario francese in Banco BPM è posseduta tramite la sua controllata Delfinances SAS.