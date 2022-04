Beyond Meat, pollo senza carne in 8.000 nuovi punti vendita

Beyond Meat

Albertsons

CVS

Sprouts

Kroger

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce sostituti per la carne e prodotti caseari a base di vegetali, ha annunciato che stapresso i principali punti vendita al dettaglio in tutti gli Stati Uniti, inclusi supermercati e farmacie. A partire da oggi, il pollo di "finta carne" è disponibile presso selezionati negozie Whole Foods Market a livello nazionale e arriverà in tutti i negozientro fine aprile, per un totale di circa 8.000 nuovi punti vendita.Realizzato con ingredienti a base vegetale, Beyond Chicken Tenders ha il 50% in meno di grassi saturi rispetto al marchio leader di crocchette di pollo impanate tradizionali e non contiene antibiotici, ormoni o colesterolo, evidenzia la società. Lausata per la produzione di Beyond Chicken Tenders deriva dalla"Sulla base dello slancio positivo dei nostri recenti lanci, siamo entusiasti di espandere in modo significativo la disponibilità dei nostri Beyond Chicken Tender, dal loro supermercato o farmacia preferita, ai grandi magazzini", ha affermato Deanna Jurgens, Chief Growth Officer di Beyond Meat.