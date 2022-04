Giorgio Fedon chiude in rialzo del 148%: sopra prezzo OPA

Giorgio Fedon & Figli

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria, ha chiuso la giornata a Piazza Affari con undopo che Luxottica ha sottoscritto un accordo perdella società con l'obiettivo di entrare nel segmento del packaging e della produzione di astucci per occhiali. Il titolo è rimasto sospeso per eccesso di rialzo per l'intera seduta e ha battuto prezzo solo dopo l'asta finale. Il controvalore della seduta è stato di 55.800 euro, per 1 contratto e 3.100 azioni passate di mano.Il prezzo della compravendita è stato pari a 17,03 euro per ciascuna azione e dunque a complessivi 29,4 milioni di euro. In caso di perfezionamento dell'operazione, Luxottica (controllata da) sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto () totalitaria sulle restanti azioni in circolazione allo stesso prezzo di 17,03 euro. L'OPA sarà finalizzata aldi Giorgio Fedon & Figli da Euronext Growth Milan.