Luxottica acquista 90% astucci Fedon

(Teleborsa) - Luxottica Group, società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di, ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di complessive n. 1.727.141 azioni della società, pari al 90,9% del capitale sociale della società.Il Contratto - si legge in una nota - è stato sottoscritto con gli azionisti rilevanti della Società (ossia CL & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt, Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon e Rossella Fedon), nonché ulteriori azionisti non rilevanti.Grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e innovazioni dedicate, l’acquisizione permetterà di offrire astucci e packaging che si adattano perfettamente alla forma delle montature e alle caratteristiche delle lenti per garantire la massima protezione e integrità del prodotto, a vantaggio del consumatore finale.Inoltre, EssilorLuxottica intende proseguire anche attraverso la Società la propria strategia fortemente orientata alla sostenibilità, investendo sulla riciclabilità e sulla circolarità di materiali di protezione prodotti dalla Società.L'esecuzione della compravendita è subordinata al verificarsi di alcune condizioni sospensive, usuali per questo tipo di operazioni, ivi inclusi l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalle autorità antitrust competenti, il rinnovo del CdA di Giorgio Fedon & Figli, nonché degli organi amministrativi delle società del gruppo e l’inserimento del richiamo volontario all’articolo 111 (Diritto di Acquisto) del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) all’interno dello statuto della Società, finalizzato a rendere il diritto di acquisto applicabile in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% del capitale sociale (“Condizioni Sospensive”).Ile da corrispondere alla data del Closing ai Venditori, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, è pari ae dunque a complessivi Euro 29,4 milioni. Il prezzo convenuto riconosce undelle azioni della Società registrato alla data dell’8 aprile 2022 (ultimo giorno di borsa aperta precedente alla data di sottoscrizione del Contratto) nonché un premio del 114% rispetto al prezzo ufficiale medio ponderato delle azioni dell’Emittente degli ultimi dodici mesi precedenti alla data dell’8 aprile 2022.Si prevede che le Condizioni Sospensive possano avverarsi e che il Closing possa avvenire entro la fine di giugno 2022.In caso di perfezionamento dell’operazione, Luxottica deterrà una partecipazione complessiva pari al 90,9% del capitale di Giorgio Fedon & Figli e sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti azioni della Società in circolazione (“ OPA ”), allo stesso prezzo di Euro 17,03 per azione. L’OPA sarà finalizzata al delisting della società.