Atlantia sale in Borsa. Tutto pronto per l'OPA

Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

società di concessionarie autostradali

(Teleborsa) - Controllato progresso perche chiude in salita dello 0,78%, nel giorno in cui si riunisce il CdA di di Edizione (che attraverso Sintonia detiene una partecipazione del 33,1% nella società), che dovrebbe mettere a punto l'OPA difensiva da lanciare sulla holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità.L'operazione dovrebbe essere promossa con un veicolo controllato al 60% dalla famiglia Benetton e al 40% dal fondo statunitense Blackstone. Il titolo si è allineato sotto quota 22 euro, il prezzo che diversi analisti hanno ipotizzato come appropriato per Atlantia. Si tratta di un premio del 30% rispetto ai valori precedenti al rally di questi giorni (spinto dalla potenziale guerra di OPA tra la cordata Benetton-Blackstone e il consorzio formato da Global Infrastructure Partners, Brookfield e il gruppo ACS). La valorizzazione complessiva della società sarebbe quindi di circa 18 miliardi di euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'indice di riferimento. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,54, mentre il primo supporto è stimato a 20,77. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24,31.Il trend dellaappare piuttosto stabile nell'ultimo periodo, con un livello di volatilità giornaliera decisamente contenuto a 1,4. I volumi giornalieri pari a 4.315.951, risultano superiori alla media mobile dei volumi ad un mese fissata a 3.389.859, situazione che invoglia ad un'operatività di medio periodo per l'interesse mostrato da parte degli investitori.