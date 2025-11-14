OPA Fervi, offerente sale al 92,59% del capitale dopo adesioni settimanali

Fervi

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa su, l'offerente ha comunicato che dal 10 novembre 2025 al 14 novembre 2025 sono state portate in adesione all'offerta 42.230 azioni, corrispondenti al 14,76% delle azioni oggetto dell'offerta e alsociale.Le azioni portate in adesione(29 ottobre 2025) sono 98.020 azioni, corrispondenti al 34,25% delle azioni oggetto dell'offerta e al 3,86% del capitale sociale.Tenuto conto delle adesioni alla data odierna, le azioni che verrà a detenere l'offerente, computando le 6.400 azioni proprie (pari allo 0,25% del capitale), saranno complessivamente pari alsociale di Fervi.Ilall'offerta ha avuto inizio in data 29 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 18 novembre 2025 (incluso).