Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 19:02
25.077 +0,33%
Dow Jones 19:02
47.231 -0,48%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

OPA Fervi, offerente sale al 92,59% del capitale dopo adesioni settimanali

Finanza
OPA Fervi, offerente sale al 92,59% del capitale dopo adesioni settimanali
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa su Fervi, l'offerente ha comunicato che dal 10 novembre 2025 al 14 novembre 2025 sono state portate in adesione all'offerta 42.230 azioni, corrispondenti al 14,76% delle azioni oggetto dell'offerta e al 1,66% del capitale sociale.

Le azioni portate in adesione dall'inizio del periodo di adesione (29 ottobre 2025) sono 98.020 azioni, corrispondenti al 34,25% delle azioni oggetto dell'offerta e al 3,86% del capitale sociale.

Tenuto conto delle adesioni alla data odierna, le azioni che verrà a detenere l'offerente, computando le 6.400 azioni proprie (pari allo 0,25% del capitale), saranno complessivamente pari al 92,59% del capitale sociale di Fervi.

Il periodo di adesione all'offerta ha avuto inizio in data 29 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 18 novembre 2025 (incluso).
Condividi
```