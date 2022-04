Bed Bath & Beyond, trimestrale deludente per problemi a supply chain

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -, catena statunitense di prodotti per la casa, ha riportatodell'anno fiscale 2021, terminato il 26 febbraio 2022. Lesono state pari a 2.051 milioni di dollari, in calo del 22%, in quanto hanno riflettuto una diminuzione dell'8% per dismissioni pianificate e un calo delle vendite core del 14%. Lesono state in decremento del 12% rispetto al quarto trimestre 2020 e dell'8% rispetto al quarto trimestre 2019. Ilè stato del 28,8% inclusi 360 punti base di costi della catena di approvvigionamento superiori alle attese e in aumento. Laè stata di 92 centesimi. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 3 centesimi su ricavi per 2,07 miliardi di dollari."Siamodal fatto che le nostre vendite e la performance del margine lordo non riflettano il duro lavoro e l'esecuzione del nostro team - ha commentato il- Fattori macroeconomici, come l'interruzione della catena di approvvigionamento globale, la variante Omicron, così come le turbolenze geopolitiche che pesano sulla fiducia dei consumatori, hanno scopertoin questa fase".La società ha rilasciato la: miglioramento sequenziale delle vendite comparabili, che si verificherà nella seconda metà dell'anno fiscale 2022 rispetto alla prima metà dell'anno fiscale 2022 sulla base del previsto miglioramento delle condizioni della catena di approvvigionamento; margine lordo rettificato in leggera espansione rispetto allo scorso anno, sulla base del miglioramento nella seconda metà dell'anno fiscale 2022; EBITDA rettificato più elevato rispetto allo scorso anno per la seconda metà dell'anno fiscale 2022."Nel corso del 2022, glinella nostra catena di approvvigionamento e nelle basi tecnologiche sono progettati per migliorare notevolmente le nostre competenze, consentendoci di superare i tipi di sfide che stiamo affrontando attualmente - ha aggiunto Tritton - I principi fondamentali della nostra strategia sono solidi eimparando dalle nostre esperienze".