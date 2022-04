Dl Energia, Nardi: "Rinvio cessione crediti sconto in fattura dà respiro a imprese"

(Teleborsa) - Un emendamento al Dl Energia prevede allunga i termini per le aziende che praticano lo sconto in fattura, che avranno tempo sino al 15 ottobre (non più il 29 aprile) per poter vendere i crediti maturati nel corso del 2021."Una buona notizia per il mondo delle imprese e per l’economia italiana", commenta Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera dei deputati, spiegando "non dobbiamo dimenticare che tante aziende hanno avuto difficoltà a causa del decreto anti frode e che per questo sono arrivate ‘lunghe’ sulla vendita dei crediti maturati lo scorso anno grazie allo sconto in fattura"."Dare loro un po’ di respiro era una necessità non rinviabile", conclude la deputata dem.