Ucraina, Mosca avverte: mezzi Usa e NATO con armi "obiettivi legittimi"

(Teleborsa) - Laconsidera i veicoli statunitensi e della Nato che trasportano armi e munizioni attraverso il territorio dell'Ucraina come obiettivi militari legittimi: lo ha detto alla Tass il viceministro degli Esteri russo,"Avvisiamo che i mezzi di trasporto Usa-Nato che trasportano munizioni e armi attraverso il, ha affermato Ryabkov.Intanto, secondo quanto riporta Ukrinform oltredalle autorità di Mosca: lo ha detto oggi il presidente Zelensky durante il suo discorso al Parlamento estone. Secondo Zelensky i russi cercano di portare gli ucraini deportati nelle regioni remote del Paese, confiscano i loro documenti e oggetti personali come i telefoni cellulari e separano i bambini dai loro genitori per consentire - è il piano, dice - alle famiglie russe di adottarli illegalmente."Lapuò aumentare il consumo di petrolio, gas e carbone sul mercato interno e aumentare le forniture in altre parti del mondo". Lo dice il presidente russoripreso dalla Tass. La decisione deglila normale cooperazione con la Russia e parte delle risorse energetiche russeha detto ancora il presidente russo.Ilha fatto sapere di non avere informazioni su alcuna resa da parte di soldati ucraini a Mariupol: lo ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero riferendosi ai 1.026 marine che secondo il ministero della Difesa russo si sarebbero arresi nellaLo riporta il Guardian, che cita la Reuters."I russi hanno distrutto gli ospedali e tutta la città. Questo è un genocidio lanciato da un criminale di guerra, Putin, contro la nostra nazione. Finché resisteremo, resisterà anche l'Ucraina", dice il sindaco di Mariupol Vadym Boichenko. "Le vittime rimaste per strada secondo lepersone uccise dai soldati della federazione russa. Gli aerei nemici hanno bombardato la città in maniera incessante cercando poi di nascondere le prove delle atrocità commesse, di nascondere le tracce utilizzando anche i forni crematori mobili, come confermato dalla nostra intelligence". "ha concluso il sindaco sottolineando che si stanno raccogliendo prove" dell'uso di armi chimiche da parte delle forze russe in Ucraina. I nostri esperti le stanno esaminando, anche se non sarà facile"