Ashmore, calo di 9 miliardi nell'AUM per deflussi in scia alla crisi ucraina

(Teleborsa) -, gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti, ha registrato un(AUM) durante il primo trimestre del 2022, inclusi deflussi netti di 3,7 miliardi di dollari e una performance negativa degli investimenti di 5 miliardi di dollari. Il gruppo afferma di aver registrato deflussi netti nei suoi strumenti a reddito fisso e azionari "in un contesto di livelli di mercato più bassi, in particolare a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, e di un certo riequilibrio istituzionale"."La guerra in Ucraina è una tragedia umanitaria che avrà conseguenze di vasta portata per l'ordine mondiale esistente - ha commentato il CEO Mark Coombs - È probabile che lo shock peserà sul sentimento degli investitori a breve termine, ma le, come è già stato visto con l'impatto dei prezzi più elevati delle materie prime. La gestione attiva di Ashmore e l'esperienza radicata nell'investimento nei mercati emergenti significano che è ben posizionata per comprendere e agire sull'attuale volatilità del mercato".In discesa, che si attesta a 220,2, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 209,1 e successiva a 198,1. Resistenza a 228,3.