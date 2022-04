Morgan Stanley, trimestrale sopra le attese grazie a forti M&A e trading

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La banca d'affariha registrato undi 14,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, rispetto ai 15,7 miliardi di dollari dello stesso periodo di un anno fa e ai 14,3 miliardi di dollari attesi dagli analisti. L'è stato di 3,7 miliardi di dollari, o 2,02 dollaridiluita, rispetto all'utile netto di 4,1 miliardi di dollari, o 2,19 dollari per azione diluita, dello stesso periodo del 2021. Sono state quindi battute le previsioni del mercato: il consensus di Refinitiv era per 1,68 dollari per azione. Ilha contribuito ad attutire il colpo di un crollo dell'attività del mercato dei capitali."La società ha ottenuto un ROTCE molto positivo pari al 20% a fronte della volatilità del mercato e dell'incertezza economica, dimostrando la resilienza del nostro business globale e diversificato - ha commentato il- La divisione Institutional Securities hain favore dei clienti, il margine del Wealth Management si è dimostrato resiliente e il business ha aggiunto 142 miliardi di dollari di nuovi asset netti nel trimestre, con la divisione Investment Management che ha beneficiato del suo approccio diversificato".I ricavi dell'sono diminuiti del 37% rispetto a un anno fa e si sono assestati a quota 1,6 miliardi di dollari. All'interno della visione, i ricavi delle consulenze sono quasi raddoppiati rispetto a un anno fa, guidati da lcompletate. I ricavi da sottoscrizione di azioni sono notevolmente diminuiti rispetto a un anno fa a causa delle minori emissioni in linea con i volumi di mercato in un contesto di mercato incerto. I ricavi da sottoscrizione di reddito fisso sono diminuiti rispetto a un anno fa poiché le condizioni macroeconomiche hanno contribuito a ridurre le emissioni obbligazionarie.I ricavi delazionario di Morgan Stanley sono stati di 3,2 miliardi di dollari, superiore ad attese per 2,7 miliardi, secondo dati StreetAccount. I ricavi del reddito fisso sono stati pari a 2,9 miliardi di dollari, sopra la stima di 2,2 miliardi. La divisoneha registrato un fatturato netto di 5,9 miliardi di dollari e un utile ante imposte di 1,6 miliardi di dollari nel trimestre, in linea con un anno fa. I risultati riflettono commissioni di gestione patrimoniale più elevate e la continua crescita dei prestiti.