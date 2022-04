Volkswagen, hedging sulle materie prime spinge l'utile nel 1° trimestre

Volkswagen

Volkswagen

(Teleborsa) -prevede un(prima degli special item) di circa 8,5 miliardi di euro e undi circa il 13,5% nel. Oltre a una solida performance operativa, le valutazioni positive del fair value sugli strumenti di copertura (hedging) hanno un impatto significativo sugli utili per complessivi 3,5 miliardi di euro. Gran parte di questi effetti è attribuibile alle coperture su materie prime.La casa automobilistica tedesca sottolinea che ildella Divisione Automotive è di circa 1,5 miliardi di euro. Gli oneri sul capitale circolante derivanti dall'aumento stagionale delle scorte sono compensati solo da un piccolo aumento delle passività correlato alla produzione. Ladella Divisione Automotive ammonta a circa 31 miliardi di euro e comprende il rimborso di un prestito obbligazionario ibrido per 1,1 miliardi di euro a marzo 2022 e il nuovo prestito obbligazionario ibrido emesso nello stesso mese per 2,25 miliardi di euro.Scivola, che si posiziona a 148,2 con. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 146,2 e successiva a quota 144,2. Resistenza a 158,1.