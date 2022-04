Wizz Air balza in borsa su outlook positivo per l'estate

Wizz Air

(Teleborsa) -prevede unacompresa tra -652 e 632 milioni di euro per l'anno finanziario terminato il 31 marzo 2022, rispetto a una perdita netta di 576 milioni di euro dell'anno precedente. Il risultato operativo per il quarto trimestre 2022 dovrebbe essere compreso tra -210 e -190 milioni. La compagnia aerea a basso costo ungherese si dice "sulla buona strada per aumentare le operazioni e l'equipaggio per un intenso programma di volo estivo". "Siamo statie, dato l'orizzonte di prenotazione più breve, prevediamo che le prenotazioni per questa estate", viene sottolineato.Durante l'anno fiscale 2023 l'obiettivo sarà massimizzare i ricavi e tornare ai livelli di produttività visti durante gli anni pre-Covid, il che dovrebbe tradursi in una migliore redditività durante questo periodo. "mentre ci avviciniamo all'estate del 2022", ha detto Jozsef Varadi, amministratore delegato di Wizz Air.Spicca il volo, che si attesta a 3.087, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 3.163,1 e successiva a quota 3.328,3. Supporto a 2.997,8.