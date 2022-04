Addio a Fitoussi, economista francese critico dell'austerità e amico dell'Italia

(Teleborsa) - Si è spento ieri notte a Parigi l'. 79 anni, nato in Tunisia, è stato professore di SciencesPo, di cui aveva creato il dipartimento di Economia, docente alla Luiss di Roma e membro del Center for Capitalism and Society delle Columbia University. Da sempre, per gli effetti negativi sulla crescita dell'economia e sui livelli di occupazione, tra il 2008 e il 2009, sulla scia della crisi finanziaria, ha partecipato con ventidue esperti internazionali ai lavori della commissione che aveva l'ambizioso obiettivo di arrivare a una"Jean Paul era une riteneva che il compito della politica economica fosse quello di sostenere la domanda per assicurare la piena occupazione, ma anche di combattere la povertà e l'esclusione", hanno ricordato gli amici e professori. "Ciò non gli ha impedito di scrivere con Edmund Phelps, premio Nobel per l'economia nel 2006, saggi influenti sulla disoccupazione e la bassa crescita in Europa - hanno spiegato - Insieme ad Amartya Sen e Joseph Stiglitz, altri premi Nobel per l'economia (rispettivamente, nel 1998 e nel 2001), ha varato un ambizioso programma internazionale per la riformulazione delle statistiche di contabilità nazionale che".Fitoussi è sempre stato. Oltre ad essere docente alla Luiss di Roma, ha trascorso un lungo periodo anche a Firenze, presso l'Istituto di Studi Europei di Fiesole. Inoltre, ha ricoperto un posto nel consiglio di amministrazione di Telecom Italia dal 2004 al 2017 e nel consiglio di sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo. Era anchedella Repubblica Italiana."La fede nell'Europa federale e solidale, la critica alle politiche di bilancio basate su parametri rigidi, il sostegno alle misure espansive come motore per la crescita e strumento anti-disuguaglianze, l'analisi mai banale della crisi delle democrazie liberali. Con Jean-Paul Fitoussi se ne va oggi non solo un economista vivace e coraggioso, docente emerito all'Istituto di studi politici di Parigi e professore alla Luiss, ma un", è stato il ricordo di, ministro per la Pubblica amministrazione. "Apprendo con emozione e tristezza la notizia della scomparsa del professor Jean-Paul Fitoussi grande economista di Science Po.. Al quale devo davvero tanto", sono state invece le parole del segretario del PD