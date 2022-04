Stellantis, Macron e Le Pen uniti nelle critiche alla retribuzione dell'AD Tavares

Stellantis

(Teleborsa) - Il presidente francesee la sua sfidante di estrema destrasono concordi nel definiredell'amministratore delegato di. Nonostante lo scontro su innumerevoli fronti, i due candidati si sono trovati d'accordo nelle critiche al numero uno della casa automobilistica franco-italiana, anche perchè la retribuzione dei dirigenti è diventato un argomento caldo nelle campagna elettorale per il ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi. Sia Macron che Le Pen stanno infatti cercando di convincere le oltre 7 milioni di persone che hanno sostenuto il candidato di estrema sinistra Jean-Luc Melenchon nel primo turno.Ilper Carlos Tavares ammonta a circa 19 milioni di euro, in aggiunta a un pacchetto di azioni del valore di altri 32 milioni di euro circa e un compenso a lungo termine intorno ai 25 milioni di euro.Nell'assemblea del 13 aprile. "L'azienda prende atto del feedback derivante dal voto consultivo sulla relazione della remunerazione in conformità alla normativa olandese sulle assemblee degli azionisti, che è stato favorevole per il 47,9% e contrario per il 52,1% e spiegherà nella relazione della remunerazione del 2022 come si è tenuto conto di questo voto", ha detto Stellantis dopo l'assemblea. Tuttavia, il, sulla base della legislazione dei Paesi Bassi, dove ha sede Stellantis.qui, dovremmo mettere un limite a queste, questo potrebbe funzionare se agiamo a livello europeo", ha detto oggi Macron in una radiointervista. "Le persone non possono avere problemi di potere d'acquisto, difficoltà e ansia nelle loro vite e vedere somme come questa", ha aggiunto il presidente francese uscente, sottolineando che"Certo è- ha fatto eco Le Pen in un'altra intervista - È ancora più scioccante quando è un CEO che ha messo in difficoltà l'azienda e ottiene somme considerevoli", ha detto alla televisione BFM, suggerendo che un modo per compensare tale salario è sviluppareGabriel Attal, portavoce del governo francese, ha detto due giorni fa che il compenso dell'AD di Stellantis "" e mostra che c'è bisogno di una maggiore regolamentazione a livello europeo. "È chiaro che non si tratta di cifre normali", ha detto Attal in una conferenza stampa.