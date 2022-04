Autogrill strappa in Borsa: " interessati a valutare diverse opportunità strategiche"

Autogrill

(Teleborsa) - Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 12,30%.Il titolo è stato sostenuto da indiscrezioni stampa, riportate da Bloomberg, sull'ipotesi di un'aggregazione con Dufry che farebbe nascere un nuovo leader mondiale nel travel retail.In risposta a queste indiscrezioni, la società ha confermato di avere "interlocuzioni anche con operatori del settore" nell'ambito della valutazione delle proprie opzioni di crescita e di sviluppo.Autogrill - si legge nella nota - "con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne, informa che, nell’ambito della propria strategia di crescita, il gruppo è interessato a valutare diverse opportunità strategiche e a tal fine intrattiene interlocuzioni anche con operatori del settore nell’obiettivo prioritario della promozione dello sviluppo di Autogrill e del perseguimento della creazione di valore per tutti gli stakeholder".L'esordio è stato debole per il titolo Autogrill che ha avviato la giornata a 6,432 Euro, sopra il bottom della sessione precedente, per poi ampliare la performance nel prosieguo della riunione, e terminare in volata a 7,32 prossimo al valore più alto della seduta.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'indice di riferimento. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,811, mentre il primo supporto è stimato a 6,337. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,29.Gli investitori appaiono piuttosto nervosi e fortemente incerti sulle posizioni da assumere, visto che le decisioni di vendita e di acquisto si susseguono repentinamente portando la volatilità intraday a 2,501. Intensi gli scambi giornalieri pari a 3.147.144, superiori rispetto alla media mobile dei volumi ad un mese pari a 1.124.101.