Mercati asiatici contrastati, crolla Hong Kong

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre crolla la borsa di Hong Kong a causa dei. Sul loro andamento pesa la decisione delle autorità cinesi di vietare lo streaming live di videogiochi non autorizzati. In particolare, le azioni di Bilibili perdono oltre il 10%, mentre NetEase lascia sul terreno oltre il 3%, Tencent il 2,3% e Alibaba il 3,7%.Gli investitori continuano a interrogarsi sull'andamento dell'economia cinese. La People's Bank of China (PBOC) ha dichiarato venerdì che ridurrà ilper tutte le banche di 25 punti base (bps), rilasciando circa 530 miliardi di yuan di liquidità a lungo termine per attutire un rallentamento dell'economia. Intanto, l'della Cina lunedì ha battuto le aspettative degli analisti con un aumento del 4,8% nel primo trimestre rispetto all'anno precedente., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,73%, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Depresso il mercato di(-2,17%); buona la prestazione di(+0,87%). Consolida i livelli della vigilia(-0,17%); in frazionale progresso(+0,57%).Risultato positivo per l', che lievita dello 0,87%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,4%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti).