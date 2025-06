Mercati asiatici deboli. Positivo il Nikkei 225 dopo BoJ

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che monitorano gli sviluppi del conflitto tra Israele e Iran, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato "tutti" a evacuare immediatamente Teheran. Il presidente USA ha poi abbandonato il vertice del G7 il giorno prima della sua chiusura a causa della crisi mediorientale.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,51%, dopo che la ha lasciato invariati i tassi di interesse, come ampiamente previsto. La banca centrale ha inoltre delineato i piani per rallentare il ritmo della riduzione degli acquisti di obbligazioni a partire dal prossimo anno.Giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,03%. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,28%; sulla parità(-0,06%). Leggermente negativo(-0,27%); senza direzione(-0,11%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto 0%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%.Il rendimento dell'è pari 1,48%, mentre il rendimento delscambia 1,64%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -895 Mld ¥; preced. -115,8 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -9,6%; preced. 13%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,6%).