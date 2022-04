PNRR, Unimpresa: opere a rischio con inflazione e guerra, potenziare banche

(Teleborsa) -, a causa del rincaro delle materie prime, che peserà anche sulla crescita economica italiana, riducendola rispetto alle più rosee prospettive di qualche mese fa. Lo affermain uno studio che tiene conto dei fattori più recenti legati all'inflazione, al rincaro dell'energia ed alla crisi in Ucraina.Per l'associazione rappresentativa delle PMI la guerra corre il rischio distanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza: la principale minaccia è rappresentata dal rialzo dei prezzi, in particolare quelli delle materie prime comprate all’estero, che ha fatto crescere il costo degli appalti per alcuni cantieri di opere pubbliche previste nei progetti del Pnrr.Questa situazione rappresenta una rilevante alea di rischio in particolare per i, di cui 20 miliardi sono appena stati erogati dalla Commissione europea.La mancata realizzazione delle opere potrebbe condizionare anche il PIL. Secondo il Centro studi di Unimpresa,, subirà un rallentamento brusco attestandosicontro una previsione iniziale che superava il 4,5%."Per ora non si parla di recessione, mi sembra in effetti prematuro, ma è chiaro che il rallentamento del PIL a livello globale è scontato. C’è poi un altro ragionamento, rispetto a chi effettivamente, fra governo e regioni, avrà la competenza e l’autonomia per gestire questi soldi del Pnrr, perché una buona parte spetterà alle amministrazioni territoriali e la frammentazione potrà generare sia sprechi sia perdite di tempo”, sottolinea il presidente di Unimpresa,In questo contesto, risulteràche potranno contribuire al pieno funzionamento del Pnrr, ma devono essere messe in condizione di farlo, conrispetto a oggi, per quanto riguarda le., secondo il Centro studi di Unimpresa si deve ragionare su due tipi di interventi: il primo intervento in ambito nazionale con le garanzie sui nuovi prestiti bancari concessi alle aziende e con le moratorie; l secondo intervento va chiesto in ambito europeo attraverso la revisione delle regole stringenti che impongono alle banche paletti rigidissimi sia per concedere nuovo credito sia per gestire le sofferenze bancarie.