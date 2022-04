Sciuker, firmati 14 contratti di appalto per 17,1 milioni di euro

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha comunicato che la controllataha firmatodel valore complessivo pari a. Il numero di contratti sottoscritti da Sciuker Ecospace raggiunge quota 103. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 ammontano ad un totale lordo complessivo pari a circa 56,4 milioni di euro. Ilrelativo a Sciuker Ecospace raggiunge 172,5 milioni di euro, portando il backlog consolidato di SCK Group a raggiungere 184,1 milioni di euro."La fase di incertezza che sta colpendo tutti i piccoli operatori del 110% rappresenta per noi un'importante opportunità - ha commentatodi SCK Group - stiamo sottoscrivendo molti più appalti perché molte più aziende affidatarie delle opere edili sono tornate a nostra disposizione per eseguire i lavori. Ad oggi, quindi il target resta quanto annunciato in sede di outlook annuale"."Abbiamo le spalle larghe per poter gestire il rallentamento del ciclo dall’esecuzione dei lavori alla generazione di cassa attraverso le cessioni del credito, avendo- ha aggiunto - Teniamo al benessere del pianeta quindi speriamo che lo strumento del superbonus ricominci a essere facilmente accessibile anche agli operatori più piccoli, soprattutto se interpretano il ruolo del General Contractor con serietà e visione e non esclusivamente come un'opportunità di business".