Ucraina, da IEG e Bologna Fiere gara di solidarietà per rifugiati accolti a Poznan

IEG-Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Bancali e decine di scatoloni pieni di biancheria, cibo, abbigliamento, giochi e materiale scolastico, sono stati raccolti dagrazie alla generosità dei propri dipendenti. In pochi giorni i due expo di Rimini e Bologna hanno promosso unacon l'obiettivo di spedire il materiale in Polonia, a Poznan, città polacca dove il centro fieristico è in prima linea nell'accoglienza delle persone fuggite dall'Ucraina a causa della guerra.L'iniziativa a supporto dell'– spiega una nota congiunta – rientra nell'operazione di solidarietà nei confronti dei rifugiati ucraini promossa daper supportare le realtà fieristiche più coinvolte nell'accoglienza dei profughi, come Amburgo e Poznan.Alla fiera della città polacca è già arrivato il mezzo che trasportava il. Negli scatoloni biancheria e abbigliamento per adulti e bambini, prodotti per l'igiene personale, giochi per i più piccoli, materiale scolastico, acqua, cibo e un contenitore speciale con prodotti alimentari senza glutine."Ringraziamo tutti i dipendenti delle nostre società che hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa di solidarietà nei confronti dei rifugiati ucraini – affermano–. L'attività delle nostre fiere è ripresa finalmente in presenza dopo due anni sofferti a causa della pandemia, ma non possiamo non pensare a ciò che sta accadendo in Ucraina: molte fiere dei Paesi confinanti si sono messe a disposizione per accogliere i tanti rifugiati e anche noi abbiamo voluto partecipare con un gesto simbolico a questo impegno, per ribadire il nostro più fermo sostegno alla pace e la condanna di un'azione che ha costretto milioni di ucraini a fuggire dal proprio Paese".