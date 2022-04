Unieuro, nuovo hub a Colleferro per rafforzare infrastruttura logistica

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, punta a raggiungere i, per avere un assetto logistico in grado di rispondere ai sempre più elevati standard di servizio richiesti dai clienti. In particolare, ha firmato un accordo con Vailog (realtà attiva nello sviluppo immobiliare) per aprire un, che sarà operativo entro la fine del 2023. A ciò si aggiunge l'imminente potenziamento della piattaforma centrale di Piacenza."La crescita che Unieuro ha registrato nell'ultimo biennio in termini di numero di punti vendita da servire, ordini da evadere e complessità da gestire, ci ha posti dinnanzi alla necessità di un cambio di paradigma a livello logistico - ha commentatodi Unieuro - Dopo l'ampliamento della piattaforma centrale nel 2018 e l'apertura l’anno successivo dell'hub locale in Sicilia, oggi intraprendiamo un, in perfetta coerenza con il Piano Strategico "Omni-Journey", che tra gli obiettivi di lungo termine annovera proprio l'evoluzione del modello operativo".Il nuovo hub logistico di Colleferro, di proprietà di Vailog e attualmente in costruzione, vanterà una superficie di 50.000 mq, di cui 10.000 mq (ulteriormente soppalcabili) dedicati al pick-up, e: grandi elettrodomestici, sia free standing sia da incasso, prodotti legati al trattamento dell'aria e televisori dall'elevato polliciaggio. Il sito, oggetto di un contratto di affitto della durata di 9 anni rinnovabile per ulteriori 6,e servirà le regioni dell'Italia centrale e meridionale, ad esclusione della Sicilia e della Calabria che continueranno a fare leva sull'hub locale di Carini (Palermo).Per quanto riguarda la piattaforma distributiva centrale di Piacenza, inaugurata nel 2018 e forte di una superficie di 104.000 mq, ne è previsto il rafforzamento già nel corso dei prossimi mesi, mediante l'inaugurazione dida complessivi 36.000 mq, adiacenti all'attuale e destinate prevalentemente allo stoccaggio di merceologie bulk.Gliannunciati oggi ammonteranno a un, già inclusi nei 245-265 milioni di capex previsti dal Piano Strategico quinquennale. L'espansione della rete logistica di Unieuro creeràtra addetti alle attività di magazzino e personale amministrativo, di cui 20 dipendenti diretti della società.