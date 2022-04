DEF, ok Parlamento: da scostamento a caro energia

(Teleborsa) - Ildovrà valutareE' l'impegno contenuto nella risoluzione della maggioranza sulapprovata oggi in entrambi i rami del Parlamento. L'esecutivo, si legge nel testo, si impegna dunque ain tempo reale,e deiper eventualmente mettere in camposimili a quelle varate perper lee per quella parte delL'esecutivo dovrà inoltre destinarecon l'obiettivo di contrastare l'esplosione dei prezzi dell'energia anche "mediante la revisione del sistema dei, assicurando altresì la necessaria liquidità alle imprese in linea con le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Sempre sul fronte del, si chiede di "destinati alla realizzazione di investimenti pubblici alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime sia per i lavori in corso di esecuzione che per quelli di prossimo affidamento prioritariamente con riferimento ai progetti individuati nel PNRR" e di "avviare altresì con urgenza un confronto costruttivo per l'istituzione di un Fondo energetico europeo straordinario, quale strumento, a disposizione dell'Unione europea e dei suoia supporto della, al fine di garantire unaNella risoluzione c'è poi l'impegno a "prorogare il termine" che obbliga le villette unifamiliari a effettuare il 30% dei lavori entro giugno per poter usufruire delspecificando che la percentuale del 30% dell'intervento complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento.Un passaggio è dedicato al Fisco. Il Governo si impegna apropria degli strumenti deflattivi del contenzioso anche alla valutazione delle effettive possibilità per il contribuente di far fronte al proprio debito erariale, per trovare il corretto punto di equilibrio trae vengono sollecitati "maggiori poteri di indagine e controllo" da parte ella Riscossione e l'implementazione di banche dati interoperabili.Sul fronte lavoro, la maggioranza chiede di puntare al rafforzamento del "dialogo con le organizzazioni sindacali, datoriali e del lavoro autonomo" anche guardando a "sgravi fiscali o contributivi" e "iniziative necessarie a risolvere le emergenti problematiche di carattere sociale rafforzando le misure per affrontare la povertà alimentare ampliando anche il bonus sociale e le crescenti disparità generazionali, territoriali, di genere e salariali, con interventi finalizzati ad invertire ilanche dando piena attuazione agli interventi previsti dalsono sollecitate per il