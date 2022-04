Fondazione CRT aderisce a OPA Atlantia: 3% in HoldCo e 1,54% cash

Blackstone

Atlantia

(Teleborsa) - Laha comunicato che promossa da Edizione esulle azioniper il totale della propria partecipazione, pari al 4,54%. In particolare, una quota complessiva pari al 3% del capitale sociale sarà reinvestita in HoldCo (Schemaquarantadue SpA), mentre il rimanente 1,54% sarà monetizzato.Dopo il via libera del CdA della fondazione di origine bancaria all'adesione immediata all'OPA con sottoscrizione di azioni HoldCo per, corrispondente allosociale di Atlantia (143,8 milioni di euro in base al prezzo OPA), oggi pomeriggio il Consiglio di Indirizzo ha deliberato all'unanimità l'ulteriore adesione per il 3,78% della partecipazione (718 milioni di euro), con reinvestimento del 2,24% in HoldCo e monetizzazione del restante 1,54%.L'adesione all'offerta potrebbe essere nettata dello 0,15% alla luce deiin essere, sottolinea una nota di Fondazione CRT.