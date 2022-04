TXT e-solutions, assemblea approva il bilancio 2021

TXT e-solutions

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha esaminato e. L'utile netto consolidato 2021 è stato di 7,8 milioni di euro, mentre i ricavi netti consolidati sono stati di 96,4 milioni di euro (in crescita del 40,2% rispetto al 2020). L'EBITDA è stato di 14,5 milioni di euro, in crescita del 69,6% rispetto al 2020. I soci hanno deliberato la destinazione dell'utile netto aInoltre, l'assemblea ha approvato la Relazione sulladegli amministratori e i relativi compensi, oltre ad aver rinnovato l'autorizzazione all'acquisto, per un periodo di 18 mesi, difino al massimo del 20% del capitale sociale. Alla data odierna la società detiene in portafoglio 1.345.463, pari al 10,34% delle azioni emesse.